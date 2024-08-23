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Atış pozuyla gündem olan Yusuf Dikeç sınav sorusu oldu

ERZİNCAN - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavında, atış pozisyonuyla tüm dünyaya adını duyuran Yusuf Dikeç sınav sorusu oldu.

Adaylardan, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık alanında ekipman kullanmadan ve eli cebinde atış yapan milli sporcu Yusuf Dikeç'in mekanik olarak çiziminin yapılması istendi.

Sınavın ilk oturumunda masaya konulan objeleri çizen öğrenci adayları sınavın ikinci oturumunda ise Yusuf Dikeç'in portresinin yarısını mekanik olarak çizdi.

EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, sınava ilişkin açıklamalarda bulanarak, "Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavımız başladı. Sınava 250'ye yakın başvuru yapıldı. Başvuru yapanların büyük bir kısmı sınava girdi. Sınavda öğrencilerimizin hem yeteneklerini hem de günlük olayları nasıl takip edebildiklerini, çevrelerini ne kadar algılayıp algılamadıklarını değerlendiren sorularımız var." dedi.

Yusuf Dikeç'e ayrı bir parantez açan Mehmet Kavukcu, "Sınavda Yusuf Dikeç'in yüzünün bir tarafının mekanik yani robot mantığıyla çizimini yapacaklar. Yusuf Dikeç tüm dünyada popüler olmuş bir isim. Türkiye'yi de en doğru şekilde temsil ettiğini düşünüyoruz." ifadelerini yer verdi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise sınav alanına gelerek sınava giren öğrencilere başarılar diledi.