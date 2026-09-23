ATK Başkan Yardımcısı Şimşek, yapay zekaya bilirkişilikte karar destek rolü önerdi

Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkan Yardımcısı Muhammet Şimşek, bilirkişilik alanında yapay zekanın daha çok "karar destek aracı" olarak kullanılması gerektiğini belirterek, "Yapay zekanın bilirkişinin yerini alabileceğini henüz düşünmüyoruz çünkü bizim yaptığımız bilirkişilik görevinde bir insanın hayatına dokunuyorsunuz." dedi.

Şimşek, Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zekaya bu yıl kongrede geniş yer vermeye çalıştıklarını söyledi.

Kongrede yapay zekanın, dijital deliller, yeni nesil DNA teknolojileri, virtopsi (sanal otopsi) ve ileri görüntüleme teknikleri bağlamında adli bilimlerde kullanımı konusunu değerlendirdiklerini ifade eden Şimşek, uzmanlar ve akademisyenlerin yapay zekayı bilimsel çalışmalarında nasıl kullandıklarını detaylı olarak anlattıklarını kaydetti.

Şimşek, "Yapay zeka bilirkişinin yerini alabilir mi?" sorusunun son dönemde önlerine çok fazla çıktığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapay zeka daha çok bir karar destek aracı olarak kullanılmalı. Bilirkişinin yerini alabileceğini henüz düşünmüyoruz çünkü bizim yaptığımız bilirkişilik görevinde bir insanın hayatına dokunuyorsunuz. Dolayısıyla son kararı uzmanın vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yapay zekayı bilirkişi eğer incelemelerinde kullanacaksa da kullandığı yapay zeka sisteminin hangi verileri, hangi yöntemleri kullandığını açıkça ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda 'açıklanabilir yapay zeka' diye bir kavram var. Kullanılan yapay zekanın açıklanabilir olması gerekiyor. ve kullandığı yapay zeka algoritmasının da açık olması gerekiyor."

"Mahkemelerden deepfake inceleme talepleri geliyor"

ATK'nin Adli Bilişim Dairesine deepfake ile oluşturulmuş görüntülerin incelenmesiyle ilgili talepler geldiğini belirten Şimşek, bununla ilgili araştırmalarının devam ettiğini söyledi.

Dünyada bunları incelemekle ilgili akredite edilmiş bir yöntemin bulunmadığını dile getiren Şimşek, "Uzmanlar bunu değişik yöntemlerle, güncel bilimsel yöntemlerle inceleyip sonuç vermeye çalışıyor. Ancak bununla ilgili hem üyesi olduğumuz Avrupa Adli Bilim Kuruluşları Ağının hem de diğer meslektaşlarımızın akredite edilmiş bir metodu bulunmamakta. Güncel deneysel yöntemlerle bunları inceliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl dosya sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor

Şimşek, ATK'de psikiyatristlerden ???????diğer branş uzmanlarına, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendislerinden biyolog ve kimyagerlere kadar çok geniş bir spektrumda uzman ağının bulunduğunu ifade ederek, bu uzmanların kurumun temelini oluşturduğunu belirtti.

ATK'de Fizik İhtisas Dairesi, Adli Bilişim İhtisas Dairesi, Kimya ve Biyoloji İhtisas Daireleri gibi çeşitli ihtisas dairelerinin bulunduğunu aktaran Şimşek, "Dosya sayılarımız her geçen yıl artıyor. Bu yılın 8 ayında yaklaşık 600 bin dosya inceledik. Geçen yıl 900 bini aşan, 1 milyona yaklaşan dosya inceledik. Bu yıl bu gidişatla 1 milyondan daha fazla dosya incelemiş olacağız." dedi.