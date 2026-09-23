ATK Başkan Yardımcısı Şimşek, yapay zekaya bilirkişilikte karar destek rolü önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ATK Başkan Yardımcısı Şimşek, yapay zekaya bilirkişilikte karar destek rolü önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ATK Başkan Yardımcısı Şimşek, yapay zekaya bilirkişilikte karar destek rolü önerdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATK Başkan Yardımcısı Muhammet Şimşek, yapay zekanın bilirkişilikte karar destek aracı olarak kullanılması gerektiğini, son kararı uzmanın vermesi gerektiğini söyledi. Şimşek, ATK'ye deepfake inceleme talepleri geldiğini, bu yıl 1 milyondan fazla dosya inceleneceğini belirtti.

Adli Tıp Kurumu (ATK) Başkan Yardımcısı Muhammet Şimşek, bilirkişilik alanında yapay zekanın daha çok "karar destek aracı" olarak kullanılması gerektiğini belirterek, "Yapay zekanın bilirkişinin yerini alabileceğini henüz düşünmüyoruz çünkü bizim yaptığımız bilirkişilik görevinde bir insanın hayatına dokunuyorsunuz." dedi.

Şimşek, Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zekaya bu yıl kongrede geniş yer vermeye çalıştıklarını söyledi.

Kongrede yapay zekanın, dijital deliller, yeni nesil DNA teknolojileri, virtopsi (sanal otopsi) ve ileri görüntüleme teknikleri bağlamında adli bilimlerde kullanımı konusunu değerlendirdiklerini ifade eden Şimşek, uzmanlar ve akademisyenlerin yapay zekayı bilimsel çalışmalarında nasıl kullandıklarını detaylı olarak anlattıklarını kaydetti.

Şimşek, "Yapay zeka bilirkişinin yerini alabilir mi?" sorusunun son dönemde önlerine çok fazla çıktığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapay zeka daha çok bir karar destek aracı olarak kullanılmalı. Bilirkişinin yerini alabileceğini henüz düşünmüyoruz çünkü bizim yaptığımız bilirkişilik görevinde bir insanın hayatına dokunuyorsunuz. Dolayısıyla son kararı uzmanın vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yapay zekayı bilirkişi eğer incelemelerinde kullanacaksa da kullandığı yapay zeka sisteminin hangi verileri, hangi yöntemleri kullandığını açıkça ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda 'açıklanabilir yapay zeka' diye bir kavram var. Kullanılan yapay zekanın açıklanabilir olması gerekiyor. ve kullandığı yapay zeka algoritmasının da açık olması gerekiyor."

"Mahkemelerden deepfake inceleme talepleri geliyor"

ATK'nin Adli Bilişim Dairesine deepfake ile oluşturulmuş görüntülerin incelenmesiyle ilgili talepler geldiğini belirten Şimşek, bununla ilgili araştırmalarının devam ettiğini söyledi.

Dünyada bunları incelemekle ilgili akredite edilmiş bir yöntemin bulunmadığını dile getiren Şimşek, "Uzmanlar bunu değişik yöntemlerle, güncel bilimsel yöntemlerle inceleyip sonuç vermeye çalışıyor. Ancak bununla ilgili hem üyesi olduğumuz Avrupa Adli Bilim Kuruluşları Ağının hem de diğer meslektaşlarımızın akredite edilmiş bir metodu bulunmamakta. Güncel deneysel yöntemlerle bunları inceliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl dosya sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor

Şimşek, ATK'de psikiyatristlerden ???????diğer branş uzmanlarına, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendislerinden biyolog ve kimyagerlere kadar çok geniş bir spektrumda uzman ağının bulunduğunu ifade ederek, bu uzmanların kurumun temelini oluşturduğunu belirtti.

ATK'de Fizik İhtisas Dairesi, Adli Bilişim İhtisas Dairesi, Kimya ve Biyoloji İhtisas Daireleri gibi çeşitli ihtisas dairelerinin bulunduğunu aktaran Şimşek, "Dosya sayılarımız her geçen yıl artıyor. Bu yılın 8 ayında yaklaşık 600 bin dosya inceledik. Geçen yıl 900 bini aşan, 1 milyona yaklaşan dosya inceledik. Bu yıl bu gidişatla 1 milyondan daha fazla dosya incelemiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiİncelemeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:54:05. #.0.3#
SON DAKİKA: ATK Başkan Yardımcısı Şimşek, yapay zekaya bilirkişilikte karar destek rolü önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement