ATO'dan Elektrikli Araç Eğitimi Projesi - Son Dakika
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ATO'dan Elektrikli Araç Eğitimi Projesi

ATO, elektrikli ve hibrit araçlar için nitelikli iş gücü yetiştiren 'Bir Usta Bir Çırak Projesi'ni tanıttı.

30.12.2024 13:48
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, elektrikli ve hibrit araçların bakım ve onarımıyla ilgilenecek eleman eksiği bulunduğunu belirterek, "Bir Usta Bir Çırak Projesi kapsamında yetiştirilen nitelikli iş gücünün, sektördeki boşluğu doldururken aynı zamanda mesleğin gelişimine öncülük ve örnek teşkil edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun elektrikli ve hibrit araçların teknik bakımı için nitelikli iş gücü yetiştirmeye yönelik uygulamaya aldığı "Bir Usta Bir Çırak Projesi"nin kapanış toplantısı Duatepe Salonu'nda yapıldı.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, otomotiv sanayisinin büyük bir değişim içinde olduğuna dikkati çekerek, hibrit araçların ardından tamamen elektrikli araçların da hayata dahil olduğunu bildirdi.

Elektrikli ve hibrit araç satışındaki hızlı yükselişe rağmen sektörde söz konusu araçların bakım, onarım ve yedek parça işiyle ilgilenecek donanıma sahip eleman bulmakta zorluk çekildiğine işaret eden Baran, "Sektör açısından sıkıntı oluşturan bu durum, trafikte de can ve mal güvenliğini tehdit ederek, toplumsal bir risk oluşturuyor. 'Bir Usta Bir Çırak Projesi' kapsamında yetiştirilen nitelikli iş gücünün, sektördeki boşluğu doldururken aynı zamanda mesleğin gelişimine öncülük ve örnek teşkil edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, proje kapsamında Ankara'nın sanayi bölgelerinde araç yedek parça satışı, tamiri ve bakımı yapan 18-35 yaşındaki 50 kişiye elektrikli-hibrit araç ustalık eğitimi verildiğini belirtti.

Eğitimlerin, teorik, simülasyon ve sanayide uygulamalı olmak üzere üç ana bölümden oluştuğu bilgisini veren Baran, "Eğitimlerin sonunda kursiyerler, elektrikli ve hibrit araçların elektronik-elektromekanik sistemlerinin arıza tespitini, onarımını, ayarlarını ve bakımını yapacak donanıma sahip olarak, belge almaya hak kazandılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Teknoloji, Otomobil, Eğitim, Güncel, ankara, Son Dakika

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