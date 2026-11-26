Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Fransa'da tutuklu bulunan Cezayirli konsolosluk görevlisinin gözaltına alınırken şiddete, cezaevinde ise kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Attaf, Nisan 2025'ten bu yana Fransa'da tutuklu bulunan Cezayirli konsolosluk görevlisinin gözaltına alınma ve cezaevinde tutulma koşullarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Görevlinin maruz kaldığı muameleyi "inanılmaz" olarak niteleyen Attaf, "Hollywoodvari ve şiddet içeren" bir gözaltı işlemi gerçekleştirildiğini, görevlinin yere düşürülerek çevredekilerin gözü önünde kelepçelendiğini söyledi.

Attaf, "Fransız yetkililer bu medeniyetsiz davranışa göz yummuş olabilirler." dedi.

Gözaltı işleminin, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun iki ülke arasındaki ilişkileri yumuşatma girişimleri kapsamında Cezayir'e yaptığı ziyaretten iki gün sonra gerçekleştirildiğine dikkati çeken Attaf, bu ziyaretin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle düzenlendiğini hatırlattı.

Attaf, Fransız cezaevleri genel müfettişinin hazırladığı bir raporda, aralarında Cezayirli konsolosluk görevlisinin de bulunduğu bazı mahkumların kötü muameleye maruz kaldığının belgelendiğini aktardı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'ın suçlamalarına ilişkin Fransa makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Cezayirli konsolosluk görevlisinin tutukluluk süreci

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberinde, Fransız güvenlik güçlerinin Cezayirli konsolosluk görevlisi "İsmail R."yi 8 Nisan 2025'te sokakta düzenledikleri operasyonla gözaltına aldığı ve görevlinin daha sonra tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.

Haberde, Cezayirli görevlinin tutukluluk süresinin 25 Mart 2026'da uzatıldığı, gözaltında bulunduğu sırada kötü muamele ve baskıya maruz kaldığı öne sürüldü.

Konsolosluk görevlisinin gözaltına alınması ve tutuklanmasının 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği savunulan haberde, görevlinin serbest bırakılarak Cezayir'e dönmesine izin verilmesi gerektiği vurgulandı.