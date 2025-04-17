Attila İlhan 100 Yaşında: Karşıyaka Belediyesi'nden Kültür Sanat Yılı Etkinliği

(İZMİR)- Karşıkaya Belediyesi, şair yazar Attila İlhan'ın 100'üncü doğum yılı olması dolayısıyla 2025'i, "Attila İlhan Kültür Sanat Yılı" kabul etmişti. Belediye bu kapsamda İlhan'ı anmak için "Attila İlhan 100 Yaşında" başlıklı söyleşi düzenleyecek.

Türk şiirinin büyük ustası Attila İlhan'ın 100. doğum yılı olan 2025'i "Attila İlhan Kültür Sanat Yılı" olarak kabul eden Karşıyaka Belediyesi, bu kapsamda anlamlı bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. Gazeteci ve yazar Banu Avar'ın konuk olacağı "Attila İlhan 100 Yaşında" başlıklı söyleşi, 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Attila İlhan; Türkiye'nin aydınlanma mücadelesine katkı sunmuş, edebiyat, düşünce ve sanat dünyamıza silinmez izler bırakmış çok büyük bir değerdir. Karşıyakamızın da gurur kaynağıdır. Büyük ustamızı, O'na ve Karşıyaka'ya yakışır şekilde anmak için 2025'i 'Attila İlhan Kültür Sanat Yılı' olarak kabul ettik. 18 Nisan akşamı gerçekleştireceğimiz buluşma da bu kapsamdaki önemli etkinliklerden biri olacak. Değerli gazeteci ve yazar Banu Avar ile Attila İlhan'ın fikir dünyası ve edebi mirası ışığında anlamlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ücretsiz etkinliğimize tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.