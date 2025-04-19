Attila İlhan 100 Yaşında: Karşıyaka'da Anma Etkinliği - Son Dakika
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Attila İlhan 100 Yaşında: Karşıyaka'da Anma Etkinliği

Karşıyaka Belediyesi, Türk edebiyatının büyük ustası Attila İlhan'ın 100'üncü doğum yılını kutladı. Gazeteci-yazar Banu Avar'ın katıldığı söyleşide, İlhan'ın edebi mirası ve toplum üzerindeki etkileri konuşuldu. Başkan Ünsal, Karşıyaka'nın Attila İlhan'ın hayallerine uygun bir kent olmaya devam edeceğini vurguladı.

19.04.2025 12:45  Güncelleme: 14:50
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(İZMİR) - Türk edebiyatının büyük ustası Attila İlhan'ın 100'üncü doğum yılı olan 2025'i "Attila İlhan Kültür Sanat Yılı" ilan eden Karşıyaka Belediyesi, gazeteci-yazar Banu Avar'ı konuk etti. Söyleşide, İlhan'ın Türkiye'nin dünü ve bugününe ışık tutan fikirleri, edebi mirası ve Türkiye'nin aydınlanma mücadelesindeki yeri konuşuldu.

Türk edebiyatının unutulmaz ismi ve ve Karşıyaka'nın ölümsüz değeri Attila İlhan, doğumunun 100'üncü yılında Karşıyaka'da anlamlı bir etkinlikle anıldı. Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği "Attila İlhan 100 Yaşında" başlıklı söyleşi, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gazeteci-yazar Banu Avar'ın katılımıyla yapıldı.

Avar'ın samimi anlatımıyla zenginleşen söyleşi, izleyicilere hem duygusal hem de düşünsel bir yolculuk yaşattı.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şunları söyledi:

"Karşıyaka, tıpkı Attila İlhan'ın hayal ettiği gibi bir kent olmaya devam edecek"

"2025 yılını usta şairimiz, Karşıyakamızın marka değerini yücelten Attila İlhan'a ithaf etmenin, bu yılı Attila İlhan Yılı ilan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Attila İlhan, yalnızca edebiyatımızın değil, aynı zamanda düşünce dünyamızın da en önemli isimlerinden biridir. Şiirleri, romanları, eleştirileri ve halkımıza sunduğu eşsiz katkılarıyla nesiller boyunca ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Attila İlhan Yılı kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerle, onun çok yönlü kişiliğini ve eserlerini bir kez daha halkımıza tanıtmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. ve bu anlamlı söyleşi için aramızda olan, Türk basınının ve fikir dünyasının güçlü isimlerinden gazeteci-yazar Sayın Banu Avar'a özel teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, Attila İlhan'ın izinde, Karşıyaka'da Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızı, sanata ve düşünceye olan inancımızı bir kez daha dile getirmek istiyorum. Karşıyaka, tıpkı Attila İlhan'ın hayal ettiği gibi, barışın, sanatın ve fikirlerin özgürce filizlendiği bir kent olmaya devam edecek."

Avar ise "Bugün benim için çok özel bir gün, bu buluşma çok özel bir buluşma. Çünkü ben bugüne kadar kitaplarımı babama, anneme ve Attila Ağabey'e ithaf ettim. Kendisi benim en önemsediğim insanlardan biriydi. Attila İlhan bambaşka bir şair, düşün adamı, romancı, gazeteciydi; ben bildiğim her şeyi kendisinden öğrendim. Böyle bir insanın Karşıyaka'da böyle anılması, doğumunun 100. yılına denk gelen 2025'in ona ithaf edilmesi çok değerli. Başta Belediye Başkanımız Yıldız Hanım olmak üzere, emeği geçen herkese ve siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka'ya ve Karşıyaka'nın değerli başkanına böylesi yakışırdı" dedi.

Program sonunda gerçekleştirilen imza etkinliğinde Avar, en sevilen kitapları ile birlikte son kitabı "Alaycı Kuş"u da katılımcılar için imzaladı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Attila İlhan 100 Yaşında: Karşıyaka'da Anma Etkinliği - Son Dakika

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