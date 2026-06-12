ATÜ'de Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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ATÜ'de Mezuniyet Coşkusu

12.06.2026 22:11
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Adana ATÜ'de 470 öğrenci mezuniyet töreniyle kutlandı, A Milli Takıma destek için bayraklı geçiş yapıldı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (ATÜ), 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

ATÜ Tören Alanı'nda düzenlenen programda, fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olan 470 öğrenci, Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla Türk bayraklı tören geçişi yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fakülte ve meslek yüksekokulu birincileri mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Vali Mustafa Yavuz, törende, mezun öğrencilere Adana ve Adanalıların kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Mezun öğrencilere başarılar dileyen Yavuz, "Kalkınmada bina, yol, baraj, havalimanı ve sanayi tesisleri yapmak çok önemlidir ama en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu açıdan üniversitelerimiz, gençlerimize ve insanımıza en iyi yatırımı yapıyorlar. Bu anlamda sizler, bu yatırımın hakkını vererek, inşallah en iyi şekilde ülkemize, milletimize, devletimize ve tüm insanlığa en güzel işleri yapacağınıza gönülden inanıyorum." diye konuştu.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özen de liyakate ve başarıya önem verdiklerini dile getirdi.

Bir mezuniyeti daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak yalnızca diploma veren bir kurum olmayı hiçbir zaman hedeflemedik. Bizler insan yetiştirmeyi hedefledik çünkü biliyoruz ki güçlü devletler yalnızca teknolojileriyle değil, karakter sahibi insanlarıyla yükselir. Bilgiye sahip olmak önemli, bilgeliğe sahip olmak ise çok daha değerlidir."

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödüllerin verildiği törende, öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Programa, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ATÜ'de Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

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