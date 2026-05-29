Karabük'ün Safranbolu ilçesinde av tüfeğiyle başından vurulan kişi hayatını kaybetti.
Akkışla köyünde oturan Y. D. (26), gece saatlerinde av tüfeğini boşalttığı sırada esnada, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan kuzeni A.D'yi (23) başından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Y.D. gözaltına alındı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeği muhafaza altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Av Tüfeğiyle Yaralanma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?