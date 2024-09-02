Av yasağı sona erdi, Zonguldak\'ta balık satışları başladı

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Av yasağının dün sona ermesinin ardından tezgahlardaki yerini almaya başlayan balıklara vatandaşlar ilgi gösterdi.

Av yasağı sonrası "Vira bismillah" diyerek denize açılan Zonguldaklı balıkçılar, palamut, mezgit ve istavritle limana döndü.

Balık pazarındaki tezgahlarda yerini alan balıklar, yoğun ilgiyle karşılaştı.

Tezgahların başında kalabalık oluşturan müşteriler, palamudun kilogramını 75 ila 100, mezgidin kilogramını 150, istavridin kilogramını ise 100 liradan satın aldı.

Kentte 45 yıldır balıkçılık yapan 70 yaşındaki Bayram Yılmaz, AA muhabirine, ete göre balığın çok uygun fiyata satıldığını belirterek, " Karadeniz'in bu kesimlerinde, Ordu'ya kadar güzel palamut var. Geçen sene hiç olmamıştı bildiğiniz gibi. Bu sene güzel başladı. İnşallah da devamı gelir. Allah verecek, biz satacağız, vatandaş yiyecek." ifadelerini kullandı.