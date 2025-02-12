Avanos'ta 105 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Güncel

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir iş yerinde 105 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çavuşin köyünde sahte ve kaçak ürünlerin satışının önlenmesine yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, N.O'ya ait iş yerindeki denetimde, satışa hazır halde sahte badrollü 139 şişe içinde 105 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.