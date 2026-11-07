AVCI projesiyle yasa dışı bahis operasyonunda 169 şüpheliden 121'i tutuklandı

Yasa dışı bahis suçuna yönelik yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak yapılan teknik incelemenin ardından İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 169 şüpheliden 121'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dijital ortamda işlenen yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik operasyonlarda 151 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmaların devamında 18 zanlı daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 169 şüpheliden 121'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 45'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dijital ortamda işlenen yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtilmişti.

Yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rollerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, çalışmalarda, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüphelinin belirlendiği aktarılmıştı.

Açıklamada, bunun üzerine İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 151 şüphelinin yakalandığı kaydedilmişti.