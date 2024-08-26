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Avcılar 234 kiloluk yaban domuzu avladı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir grup avcı, 234 kiloluk yaban domuzu avladı.

Av yasağının kalkmasıyla Amasya ve Tokat'taki avcılar sezonu açtı. Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dutluk köyü bölgesinde sezonun ilk avına çıkan avcılar, 234 kilogramlık domuzu vurdu. Tarım alanlarında önemli derecede zirai üretime zarar verdiği tespit edilen yaban domuzlarına karşı gerekli emniyet tedbirleri alınarak Taşova'da sürek avı düzenlendi.

Ava katılan Engin Dönmez, "Ayçiçeği ve mısıra zarar veren bu büyük delikanlıyı bugün köpeklerimizin de yardımıyla saklandığı yerden mısırların içinden çıkardık. Mahmut abimiz güzel bir atışla avımızı sonlandırdı" dedi.