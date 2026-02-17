Avcılar'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
Avcılar'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Avcılar\'da Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
17.02.2026 20:01
İki kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, Yahya Y. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan Yahya Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Yoluç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz renkli araçtan inen Yahya H. ile Hifzullah A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflardan Hifzullah A., elindeki bıçakla tartıştığı Yahya H.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Yahya H., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan Yahya H.'yi bıçaklayan Hifzullah A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

