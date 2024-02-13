Avcılar\'da Bir Binada Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

İsrail'in göçe zorladığı Mevasi bölgesi, büyük bir nüfusu barındıramaz

İsrail'in kara saldırısı hazırlığı yaptığı Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi göçe zorlamayı planladığı Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. İsrail'in 1,4 milyon kişiyi Mevasi'de hapsetme planı ise uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.