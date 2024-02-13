Avcılar'da Bir Binada Elektrik Panosunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Avcılar'da Bir Binada Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

AVCILAR'da bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın sonucunda binanın merdiven boşluğu ve bazı daireler dumanla doldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi ekipler tarafından binadan çıkarıldı.

13.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:36
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AVCILAR'da bir binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın sırasında binanın merdiven boşluğu ve bazı daireler dumanla doldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'ndeki 6 katlı binanın girişindeki elektrik sayaçları alev aldı. Binanın merdiven boşluğu dumanla dolarken, bazı daireler de yoğun dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra, uzun süre binadan uzun süre duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişi ekipler tarafından binadan çıkarıldı. Duman tahliyesinin ardından bina sakinleri evlerine döndü.

Avcılar\'da Bir Binada Elektrik Panosunda Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Avcılar'da Bir Binada Elektrik Panosunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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