Avcılar\'da Cadde Kazası: 70 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Güncel

AVCILAR'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Kazada ayağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşında olduğu öğrenilen kadın, otomobilin çarpmasıyla yere düştü. Otomobilin sağ ayağını ezdiği kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının ayağında kırık ve ezikler bulunduğu öğrenildi. Ezilen ayağın bilekten kesilme riski olduğu ancak tedaviye olumlu yanıt alındığı öğrenildi. Ayağında çok sayıda dikiş bulunan kadına çarpan sürücünün komşusu olduğu belirlenirken, kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.