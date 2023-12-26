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Avcılar'da feci kaza: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da feci kaza: 4 kişi yaralandı

Avcılar'da sağ şeritten hızla giden sürücü, önüne geçen otomobile çarpmamak için şerit değiştirince önce iki araca sonra aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

26.12.2023 - 09:48,
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AVCILAR'da sağ şeritten hızla giden sürücü, önüne geçen otomobile çarpmamak şerit değiştirence önce iki araca sonra aydınlatma direğine çarptı. Kameraya yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Üniversite Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Beylikdüzü istikametinde sağ şeritte hızla ilerleyen 06 BPA 873 plakalı otomobilin sürücüsü önüne geçen otomobile çarpmamak için sola direksiyon kırdı. Ancak bir anda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. İki otomobile çarparak savrulan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada araçtaki 3'ü kadın 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Avcılar\'da feci kaza: 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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D-100 Karayolu, Beylikdüzü, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da feci kaza: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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