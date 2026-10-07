Avcılar\'da hareket halindeki otomobilde çıkan yangın aracı kullanılamaz hale getirdi

AVCILAR'da hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tamamını sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Tahtakale Mahallesi Ispartakule'de öğle saatlerinde 03 Kuzey Yan Yol'da ilerleyen araçta çıktı. Motor bölümünden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobili yol kenarına park etti. Bu sırada alevler otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Çevrede bulunanlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Alevlere teslim olan araç demir yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.