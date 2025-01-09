Avcılar'da Hurdacıların Doğal Gaz Vanasını Çalması Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Avcılar'da Hurdacıların Doğal Gaz Vanasını Çalması Paniğe Neden Oldu

Avcılar\'da Hurdacıların Doğal Gaz Vanasını Çalması Paniğe Neden Oldu

Avcılar'da kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binada, hurdacıların doğal gaz vanasını çalmak istemesi sonucu çıkan ses ve koku mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. İGDAŞ ekipleri, olay üzerine müdahale ederek gazı kesip yeni vana taktı.

09.01.2025 12:23  Güncelleme: 12:28
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AVCILAR'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın doğal gaz vanasını çalmak isteyen hurdacılar boruyu kesince çıkan ses ve koku mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese gelen İGDAŞ ekipleri sokağın doğal gazını kısa süreli keserek yeni vana taktı.

Avcılar, Merkez Mahallesi Özgüler Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak üzere boşaltılan iki binaya gece saatlerinde giren hurdacılar, doğal gaz vanasını çalmak istedi. Vanayı kesen hurdacılar, çıkan yüksek ses ve kokunun ardından olay yerinden kaçarken aynı sokakta yaşayanlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri sokağın doğal gazını kısa süreli keserek yeni vana takarken mahalleliler boşaltılan binanın etrafından güvenlik önlemi olmadığı için tepki gösterdi.

'KORKTUK, KAÇTIK EVLERDEN'

Karşı binada oturan, Beyhan Aşkın, "Çok kuvvetli bir ses geldi. Doğal gaz borusunu sökmeye çalışmış bu inşaatlardaki hurdaları toplamaya gelenler. Daha sonra korktuk, kaçtık evlerden. Ama çabuk müdahale oldu. Bina zaten dün boşaltıldı. Hepsi burada sırayla bekliyorlardı. Hafriyat kamyonu gidince binaya dadandılar" dedi.

'HERKES PANİKLE KAÇMAYA ÇALIŞTI'

Boşaltılan binaların bitişiğindeki binada oturan Rıza Acar ise, ses duyunca pencereyi açıp baktıklarını belirtirken, "Acayip bir şekilde doğal gazda fışkırma fark ettik. Hurdacıların el arabaları buradaydı. Onlar artık nereye vurdularsa boruyu patlatmışlar. Doğal gazcıları aradık, geldiler. Ekipler hemen gazı kesti. Herkes panikle kaçmaya çalıştı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Hurdacıların Doğal Gaz Vanasını Çalması Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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