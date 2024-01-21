Avcılar\'da İstinat Duvarı Çöktü

AVCILAR'da, temel kazısı yapılan inşaat alanının yanındaki 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Olay, saat 21.00 sıralarında, Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Temel kazısı yapılan inşaat alanının bitişiğindeki 4 katlı binanın istinat duvarı, gün boyu devam eden yağışın da etkisiyle çöktü. Çökme sırasında temelde beton dökümünde çalışan işçiler şans eseri kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Avcılar Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler, duvarı çöken binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri de yaptıkları incelemenin ardından ayrıldı.

Müteahhit firma yetkilileri, yağmurun da etkisi toprağın yumuşadığını, duvarın ağırlığa dayanamayarak çöktüğünü, gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen duvarın bulunduğu bölüme kısa süre içerisinde perde duvar örüleceği belirtildi. Temele blok halinde düşen istinat duvarının ise parçalanarak bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.