Avcılar'da itfaiye, kombi yangınında ailenin anahtarını balkondan girip teslim etti - Son Dakika
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Avcılar'da itfaiye, kombi yangınında ailenin anahtarını balkondan girip teslim etti

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Avcılar\'da itfaiye, kombi yangınında ailenin anahtarını balkondan girip teslim etti
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Avcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki dairenin kombisinde kabloların kısa devre yapmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Panikle evden çıkan aile, anahtarını içeride unuttuğunu fark edince itfaiye balkondan girerek anahtarı teslim etti.

Avcılar'da kombide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında panikle evden çıkan ailenin içeride unuttuğu anahtar, itfaiyenin yardımıyla alındı.

Cihangir Mahallesi Çapraz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz kombisinde kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın çıktığında evlerinden panikle çıkan İrfan Akçay ve ailesi, itfaiye ekiplerinin evlere girilebileceğini bildirmesi üzerine anahtarlarını içeride, kapının arkasında unuttuklarını fark etti. Bunun üzerine itfaiye aracının merdiveniyle balkondan girilen dairenin anahtarı sahibine teslim edildi. İrfan Akçay ve yakınları, görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Avcılar'da itfaiye, kombi yangınında ailenin anahtarını balkondan girip teslim etti - Son Dakika
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