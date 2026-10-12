Avcılar\'da itfaiye, kombi yangınında ailenin anahtarını balkondan girip teslim etti

Avcılar'da kombide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında panikle evden çıkan ailenin içeride unuttuğu anahtar, itfaiyenin yardımıyla alındı.

Cihangir Mahallesi Çapraz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz kombisinde kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın çıktığında evlerinden panikle çıkan İrfan Akçay ve ailesi, itfaiye ekiplerinin evlere girilebileceğini bildirmesi üzerine anahtarlarını içeride, kapının arkasında unuttuklarını fark etti. Bunun üzerine itfaiye aracının merdiveniyle balkondan girilen dairenin anahtarı sahibine teslim edildi. İrfan Akçay ve yakınları, görevlilere teşekkür etti.