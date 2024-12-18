Avcılar'da Kaçırma Olayı: S.Ü. Aranıyor

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Avcılar'da dün akşam saatlerinde kaçırıldığı ileri sürülen kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'ndeki geri dönüşüm alanında hizmet veren bir iş yerine gelen şüphelilerce, işletme sahibinin oğlu S.Ü'nün kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin geldikleri araçla S.Ü'yü de alarak buradan uzaklaştığını belirledi.

Polis ekiplerinin, S.Ü'yü ve şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerin araçla söz konusu iş yerine girmeleri, bir süre sonra da buradan aynı araçla ayrılmaları güvenlik kamerası görüntülerinde yer alıyor.