Avcılar'da Kaza: Yaya Yaralandı, Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Avcılar'da Kaza: Yaya Yaralandı, Sürücü Kaçtı

Avcılar\'da Kaza: Yaya Yaralandı, Sürücü Kaçtı

Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir yayaya çarptıktan sonra iki park halindeki araca çarparak durdu. Yaralı yaya hastaneye kaldırılırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

14.01.2025 17:41  Güncelleme: 17:48
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AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bir kişiye ardından park halindeki iki otomobile çarptı. Park halindeki araçlardan birinin doğal gaz kutusuna zarar verdiği kaza sonrası sürücü kaçarken yaralı yaya hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi Ceyhan Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HOE 887 plakalı otomobil sokakta yürüyen yayaya çarptı. Kazanın ardından paniğe kapılan sürücü, park halindeki 34 EZ 6261 ve 34 BAZ 064 plakalı iki araca daha çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hareket eden park halindeki otomobillerden biri sokaktaki doğal gaz kutusuna zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken itfaiye ekipleri sokağı tedbiren boşalttı. Bir yaya ve iki araca çarpan otomobilin sürücüsü olayın ardından kaçarken aracın arka koltuğunda oturan arkadaşını çevredekiler yakalayarak polise teslim etti. İtfaiye ekiplerinin doğal gaz kaçağı olmadığını tespit etmesi ve araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından sokak trafiğe açılırken polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

'İKİ DAKİKA İLE KURTULDUM'

Kazayı gören mahalle sakini Cengiz Ballıkaya, "Sokağa nasıl girdiler anlamadım. İki dakika ile kurtuldum. Güm güm diye iki ses duydum. Sanırım yabancı yaşlı bir adama çarpmış. Arabanın altında kaldı, ambulansa verdik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Kaza: Yaya Yaralandı, Sürücü Kaçtı - Son Dakika

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