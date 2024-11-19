Avcılar'da Mescide Beşinci Hırsızlık Olayı: Güvenlik Kameraları Her Anı Kaydetti - Son Dakika
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Avcılar'da Mescide Beşinci Hırsızlık Olayı: Güvenlik Kameraları Her Anı Kaydetti

Avcılar\'da Mescide Beşinci Hırsızlık Olayı: Güvenlik Kameraları Her Anı Kaydetti

Avcılar'daki Hicret Mescidi'ne son 1,5 yıl içinde beşinci kez hırsız girdi. Mescitte cüppelerden kumbaralara kadar her yeri karıştıran şüpheli, sadaka kutusundaki paraları alarak kaçtı. Güvenlik kameraları, hırsızın mescitteki eylemlerini kaydetti.

19.11.2024 10:41  Güncelleme: 10:48
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AVCILAR'da hırsız bir mescide 1,5 yıl içerisinde beşinci kez girdi. Mescitteki her yeri arayan kitapları ve dolapları karıştıran şüpheli, sadaka kutusunda bulunan paraları çalarak kaçtı. O anlar mescidin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üniversite Mahallesi'ndeki Hicret Mescidi'nde 13 Kasım Çarşamba günü meydana geldi. Gece geç saatlerde mescide gelen kimliği belirsiz kişi, bahçe kısmındaki dikenli tel örgüyü aşarak pencereyi zorladı ardından da 5 metre yükseklikten atlayarak mescide girdi. Son 1,5 yıl içerisinde 5'inci kez mescide giren şüpheli fark edilmemek için yanındaki cep telefonunun ışığını kullandı. Şüpheli imamın cüppesinin bulunduğu elbise dolabının yanı sıra Kuran-ı Kerim ve dini kitapların bulunduğu dolapları tek tek aradı.Yaklaşık 1 saat mescitte kalan şüpheli, cemaatin bağış paralarının bulunduğu kumbarayı zorlayarak açtı. Şüpheli daha sonra paraları alarak kaçtı.

'BİZİ CANIMIZDAN BEZDİRDİ'

Müezzin Harun Sefertaş, "Hırsızın kendisi şu bölümden içeri girmek suretiyle buradan aşağı inmişti. Arkadan camı kırmak suretiyle içeriye girdi ve her yeri dolanmaya başladı. Emniyet kilidi yaptırdık emniyet kilidini de kırdı. Daha evvel buraları kililtlemiştik. Bu arkadaş sürekli giriyor sadaka kutusunu patlatayıp gidiyor.Şüphelinin yakalanmasınıı istiyoruz.Cezasının verilmesini istiyoruz bizi canımızdan bezdirdi.Biz tehlikedeyiz. Yarın öbür gün binaya çıktığı zaman biz ne yapabiliriz buna? Yakalanmasını talep ediyoruz. Zaten burada birşey yok.Buradaki kapakları açıyor. Kur'an- ı Kerim'in içlerine, yaz kursuna gelen çocukların iaşeleri vardı burada onları toplayıp içlerini arıyor. " diye konuştu.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Mescidin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin sadaka kutusunu açmak için uzun süre uğraştığı anlar görülüyor. Hırsız sadaka kutusunu açtıktan sonra bu kez dolapları arıyor. Elindeki cep telefonu ışığıyla her yere bakan ve mescidin her köşesini arayan hırsız daha sonra olay yerinden kaçıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Mescide Beşinci Hırsızlık Olayı: Güvenlik Kameraları Her Anı Kaydetti - Son Dakika

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