 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avcılar'da minibüs hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da minibüs hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Avcılar'da bakkal dükkanı işleten Maşallah İstemi, Bayrampaşa'da bulunan sebze haline giderek malzeme aldı. Sabah kalktığında minibüsünün çalındığını fark eden İstemi, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anını anlattı. İstemi, hırsızların yakalanmasını ve aracının bulunmasını istedi.

23.12.2023 - 10:10,  Güncelleme: 10:14
Abone Ol

AVCILAR'da bakkal dükkanı işleten Maşallah İstemi, Bayrampaşa'da bulunan sebze haline giderek malzeme aldı. Minibüsünü evinin önüne parkeden İstemi, sabah kalktığında minibüsün çalındığını fark etti. 3 kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Perşembe günü 04.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bakkal dükkanı işleten Maşallah İstemi, bakkalın ihtiyaçları için Bayrampaşa'da bulunan hale giderek malzeme aldı. Saat 03.00 sıralarında aracını park eden İstemi, evine gitti. Sabah dışarı çıktığında ise kapalı kasa minibüsünün çalındığını fark etti.

MİNİBÜSÜ ÇALMALARI BİR DAKİKA SÜRDÜ

Güvenlik kameraları üzerinde yapılan incelemede, sokağa giren 3 kişinin park halindeki araçları tek tek kontrol ettikleri görüldü. İstemi'ye ait kapalı kasa minibüsü gözüne kestiren 3 hırsızdan biri, yaklaşık bir dakika içerisinde araca binip çalıştırdı. İki kişinin de minibüse binmesinin ardından hırsızlar kaçtı.

HIRSIZLARIN YAKALANMASINI İSTİYORUM

Yaşananları anlatan Maşallah İsmeti, Perşembe akşamı dükkanı kapattım, hale giderek sebze meyve aldım. Saat 03.00 sıralarında geldim, kamyoneti park ettim. Yaklaşık 1 saat sonra gelip çalmışlar. İki gündür hiçbir haber yok. Kamera kayıtlarında da var. Saat 04.20'de gelip alıyorlar. Araç kilitli, anahtarı bende. 1 dakika sürmeden alıp gidiyorlar. 6 çocuğum var, dükkanım kapalı. Ben vergi veriyorum. Hırsızların yakalanmasını ve aracımın bulunmasını istiyorum. Kirada oturuyorum, küçük bir bakkal açtım. Halden geldim, buraya park ettim, sabah baktım araba yok. Bunların bulunmasını bekliyorum. Henüz ses yok dedi.

Avcılar\'da minibüs hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yeşilkent Mahallesi, Bayrampaşa, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da minibüs hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


10:45
Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57
Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:17
Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:00
6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54
Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17
6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri

Son Dakika
10:45 Taraftarın gözü kulağı onda! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız eden övgü! Araya girip hemen müdahale etti
09:17 Japonya'nın en büyük petrol şirketi Eneos'un başkanı taciz nedeniyle görevden alındı
09:00 6 yıl sonra bir araya gelen Halit Ergenç ve Tube Büyüküstün'ün dizisinden ilk kareler
08:54 Sis-2 Operasyonu: 457 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı, 37 Milyon TL Vergi Kaybı Önlendi
08:17 6 ocağa ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
08:09 Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
07:34 RTÜK'ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar'ın yapım şirketinden açıklama: Haksız eleştiriler yapılıyor, senaryodakilerin gerçekle ilgisi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 10:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Avcılar'da minibüs hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement