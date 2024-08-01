Avcılar'da trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Avcılar'da trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü

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Avcılar'da trafikte seyir halindeki iki araç hafif şekilde çarpıştı. Çizilen araçlar nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. Kavga anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

01.08.2024 08:46
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AVCILAR'da trafikte çıkan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde iddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki araç hafif şekilde çarpıştı. Araçların çizilmesi üzerine sürücüler arasında tartışma çıktı. İki sürücü ve yanındaki yolcular Fatih Sokak kavşağında araçlarını park ederek kavga etmeye başladı. Şişe ve sopaların da kullanıldığı kavgayı çevredekiler ayıramaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra sürücülerden biri yanındakilerle aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Avcılar\'da trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü - Son Dakika
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