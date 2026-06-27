Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Eroin, 62 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Eroin, 62 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Avcılar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Eroin, 62 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
27.06.2026 12:44
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Avcılar'da düzenlenen operasyonda 4 kilo eroin ve 62 kilo metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

AVCILAR'da belirlenen bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo eroin, 62 kilo metamfetamin ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında dün Avcılar'da belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 51 kilo 450 gram ve 10 kilo 650 gram katı metamfetamin, 4 kilo 200 gram eroin ile 3 kilo 600 gram katkı maddesi ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Eroin, 62 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Eroin, 62 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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