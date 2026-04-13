Avcılar'da Yangın Paniği

Avcılar'da park halindeki servis aracında çıkan ve arkasındaki otomobile sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cihangir Mahallesi Kartopu Sokak'ta park halindeki servis aracında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın arkasında park halindeki otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında servis aracı kullanılamaz hale gelirken, otomobilde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Emin Kule, "Önce korna sesi gibi bir ses duydum. Ardından patlama sesleri gelince dışarı çıktım, aracın yandığını gördüm. İtfaiye ekipleri gelerek müdahale etti." dedi.