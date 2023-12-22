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Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunu darbetti - Son Dakika
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Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunu darbetti

Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun, kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü adli ve idari işlem başlattı.

22.12.2023 - 16:39,
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AVCILAR Emniyet Müdürü Murat Özburun iddiaya göre kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü iş yerinde darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

İSTANBUL EMNİYETİ AÇIKLAMA YAPTI

Olay, dün saat 10.40 sıralarında Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. İddiaya göre,

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun kendisine küfür eden eski polis memuru Abidin Beytullah Öztürk'ü darbetti. Öztürk güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili darp raporu aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "21.12.2023 tarihinde, Avcılar ilçesinde görevli müstafi polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen ilçe emniyet müdürünün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır. 21.12.2023 tarihinde Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

"GİDİP ŞİKAYETLERİMİZDE BULUNDUK"

İddialarla ilgili konuşan Abidin Beytullah Öztürk ise, "Dün sabah itibariyle dükkanımızı açmıştık babama yardım ediyordum, aracıyla buradan geçerken durdu ve görüntülerde görüleceği üzere aniden, hiçbir şey söylemeden yumruklu şekilde bize saldırmaya başladı. Kendisine sakin bir şekilde 'müdürüm neden bunu yapıyorsunuz' diye sorduğumda bağırıp çağırmaya tehdit etmeye başladı. Burada dükkanımızı bastı, bizi rencide etti, 'dükkanımızdan çıkın' dedik bunu da dinlemedi. Ustamız vardı dükkanda ona da aynı şekilde sert bir müdahale de bulundu. Kendisi 53 yaşında onun da boğazında ufak bir yaralanması oldu. Daha sonra benim karnıma şiddetli bir yumruk vurarak beni yere düşürdü ve bu darbe sonrası ben ambulansla hastaneye kaldırıldım. Yaklaşık 3 buçuk saat Avcılar Devlet Hastanesi'nde kaldık, iç kanama şüphesi vardı. Bu durumdan dolayı tabii ki de gidip şikayetlerimizde bulunduk." dedi.

DAHA ÖNCE GERGİNLİK YAŞANMIŞ

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken çocuğunun engel durumu sebebiyle İstanbul'a tayin isteyen polis memuru Abidin Beytullah Öztürk, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. Burada çalışırken doğuştan bir el parmaklarında sorun bulunan çocuğunun sağlık problemlerini gerekçe göstererek ek görevlere gitmek istemediği öne sürülen Abidin Beytullah Öztürk'le ilçe emniyet müdürü arasında gerginlik çıktığı kaydedildi. İlçe Emniyet Müdürünün karakolların bahçelerinde sivil araçlar getiren Öztürk hakkında araç alış-satışı yaptığı gerekçesiyle rapor tuttuğu belirtildi. Nisan ayında çocuğunun tedavisi için ücretsiz izne ayrılan Öztürk'ün İstanbul'daki geçici görev süresi bitince Temmuz ayında önceki görev yeri olan Iğdır'a yeniden tayini çıktı. Ancak Iğdır'a gitmeyi kabul etmeyen Öztürk'ün görev yerinin Arnavutköy Polis Eğitim Merkezi olarak değiştirildiği belirtildi. Fakat Abidin Beytullah Öztürk buradaki görevine de gitmeyince ihraç edildi. Babasına ait restoranı işletmeye başlayan Abidin Beytullah Öztürk'ün hakkında idari soruşturma başlatmakla suçladığı Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Özburun hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden defalarca ihbarlarda bulunduğu, küfür ettiği, Avcılar Polis Merkezi önüne gelerek yaşamına son vereceğini söylediği kaydedildi.

Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunu darbetti
Kaynak: DHA
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