Avcılar Meclisinde Küçük Plaj'da denize giriş yasağı tartışıldı

Avcılar Belediye Meclisinde, Ambarlı sahilinde bulunan Küçük Plaj'da deniz suyu numunelerinin analiz sonuçlarında uyumsuzluk tespit edilmesinin ardından denize girmenin yasaklanması gündeme geldi.

Avcılar Belediye Meclisi eylül ayı ikinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Yüksel Can başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Sadık Pehlivan, ellerindeki rapor ve yazışmalara göre, Ambarlı sahilinde bulunan Küçük Plaj'a ilişkin olumsuz değerlendirmelerin 2023 yılına kadar uzandığını, buna rağmen alanın vatandaşlar tarafından yüzme amacıyla kullanılmaya devam ettiğini belirtti.

Yüzme sezonu boyunca 15 günde bir denizden numune alındığını aktaran Pehlivan, "O halde bu numunelerde hangi sonuçlar elde edildi? Sonuçlar hangi kurumlara, hangi tarihlerde iletildi? Neden kamuoyuyla düzenli biçimde paylaşılmadı? Elimizdeki bu yıla ait raporda Avcılar Belediyesi personelinin imzası bulunuyor. Belediye bu durumdan ne zaman haberdar oldu?" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğünün 4 Ağustos 2026 tarihli yazısında, alınan deniz suyu numunelerinin analiz sonuçlarında uyumsuzluklar tespit edildiğinin bildirildiği ve bunun üzerine denize girişin yasaklandığını aktararak, şunları söyledi:

"İBB tarafından kırmızı bayrak çekildi ve 'bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelası konuldu. Buraya kadar bakıldığında işlem yapılmış gibi görünüyor. Ama madalyonun diğer yüzü var. Sorun bir günde ortaya çıkmadıysa, önlem neden bu kadar geç alındı? Vatandaşlarımız ve çocuklarımız yasak kararına kadar hangi riske maruz kaldı? Şimdi buradan soruyorum. Bu kirliliğe sebep olan kaynak nedir? Kaynağı ortadan kaldırmak için belediyeniz, İBB ve İSKİ ile hangi tarihlerde toplantı yaptı? Hangi somut adımlar atıldı? Hangi rapor hazırlandı, hangi yazı gönderildi? Burada kimseyi suçlamak için değil, çözüm bulmak için konuşuyoruz. Vatandaşın yeniden güvenle denize girebilmesi, Avcılar'ın daha temiz bir çevreye, daha güçlü bir altyapıya ve daha yaşanabilir bir geleceğe kavuşması için net bir yol haritası istiyoruz. Avcılar halkı bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu konu hakkında açık cevap istiyorum."

Yüksel Can, denizdeki kirliliğin İlçe Sağlık Müdürlüğünce tespit edilmesinin ardından gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.