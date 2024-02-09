Avcılar Sahili\'nde Düşen Adamın Bacağı Kayalıklara Sıkıştı

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AVCILAR Sahili'nde dolaşırken dengesini kaybederek düşen adamın bacağı kayalıklara sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Gece karanlığında kayalıkların üzerinde oturan Salman Kepez (53) daha sonra dolaşmaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybederek düşen Kepez'in ayağı kayalıklara sıkıştı. Düşme sırasında yaralanan Kepez, bağırarak yardım istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özel güvenlik görevlisi Salman Kepez'in sesini duyup yanına geldi. Bacağının sıkıştığını gören görevli, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibi yaralıyı sakinleştirmeye ve ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, itfaiye erleri de getirdikleri alet ile kayalıkların arasını açarak bacağın kurtarılmasını sağladı. Salman Kepez, sedye ile ambulansa alındıktan sonra Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.