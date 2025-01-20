Avcıların Vurduğu Çoban Köpeği İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Avcıların Vurduğu Çoban Köpeği İçin Soruşturma Başlatıldı

Avcıların Vurduğu Çoban Köpeği İçin Soruşturma Başlatıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde domuz avcıları tarafından açılan ateş sonucu bir Kangal çoban köpeği öldü, diğeri yaralandı. Köpek sahibi Songül Hasdemir, avcılardan şikayetçi olup, soruşturma başlatıldığını belirtti.

20.01.2025 18:24  Güncelleme: 18:25
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ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde avcıların vurduğu Songül Hasdemir'e ait Kangal cinsi 2 çoban köpeğinden biri öldü, diğeri yaralandı. Hasdemir'in suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, 17 Ocak'ta Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Dal Mezrası'nda meydana geldi. Bölgeye domuz avcılığı için gelen avcılar, Songül Hasdemir'e ait Kangal cinsi 2 çoban köpeğine av tüfeğiyle ateş etti. Köpeklerden biri ölürken, diğeri ise yaralandı. Hasdemir'in savcılığa suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

'AVCILARDAN ŞİKAYETÇİYİZ'

Yaralanan köpeğin tedavisini Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde kendi imkanlarıyla yaptırdıklarını ifade eden Songül Hasdemir, "Geçim kaynağımız çiftçilik, eşimle koyun besiciliği yapmaktayız. 210 tane koyunumuz var. Kırsal alanda olduğumuz için evimizi ve koyunlarımızı koruyan 3 tane Kangal cinsi köpeğimiz var. 17 Ocak'ta akşam 16.00 civarlarında köye domuz avına gelen avcılar tarafından 2 tane Sivas Kangal cinsi köpeğimiz vuruldu. 1 köpeğimiz öldü, 1'i de iki ön ayaklarından yaralandı. Yaralı köpeğimizi Bingöl'de Hayvan Hastanesi'ne götürüp tedavisini yaptırdık. Bu olay ailemiz için çok büyük kayıp, dağlık alanda sürü hayvancılığının verimli bir şeklide yapılabilmesi için çoban köpeklerinin önemi çok büyüktür. Hayvancılık yapılan bölgede yaban hayvanları kurt gibi tehlikesi olması sebebiyle iyi çoban köpeklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hem maddi hem de manevi zararlarımız vardır. Ailemiz için çok değerli olan 2 tane Kangal köpeğimize zarar veren öldüren ve yaralayan avcılardan şikayetçiyiz" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Karakoçan, 3-sayfa, Avcılar, Güncel, Kangal, Elazığ, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcıların Vurduğu Çoban Köpeği İçin Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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