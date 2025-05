Avenged Sevenfold, İstanbul'da Konser Verecek

Modern metal müziğin ikonik gruplarından Avenged Sevenfold, Türkiye'deki ilk konserini 4 Haziran'da İstanbul Lifepark'ta verecek.

Kaliforniya'da 2000 yılında kurulan grup, "Nightmare", "Hail to the King" ve "The Stage" adlı albümleriyle dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Progresif rock, metalcore ve heavy metal gibi türleri harmanlayan topluluk, vokalist Shadows, gitaristler Synyster Gates ve Zacky Vengeance, bas gitarist Johnny Christ ve davulcu Brooks Wackerman'dan oluşuyor.

%100 Metal'in sunumuyla gerçekleşecek etkinlik biletlerine Biletix ve Passo üzerinden ulaşılabilir.