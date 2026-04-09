AVM\'de Merdivene Sıkışan Çocuğun Parmağı Koptu

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir alışveriş merkezindeki yürüyen merdivene eli sıkışan T.B.'nin (3) parmağı koptu.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yürüyen merdivenden inen T.B. isimli erkek çocuğunun eli, merdiven mekanizmasına sıkıştı. Olayda çocuğun sağ elinin serçe parmağı koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.B., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. T.B.'nin ailesi AVM yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.