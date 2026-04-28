AVM Endeksi Mart 2026: Metrekare Verimliliği Enflasyonun Üzerinde Arttı - Son Dakika
AVM Endeksi Mart 2026: Metrekare Verimliliği Enflasyonun Üzerinde Arttı

28.04.2026 10:01
AYD ve Akademetre Research iş birliğiyle hazırlanan AVM Endeksi'nin Mart 2026 sonuçlarına göre metrekare verimlilik endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 35,4 artarak 5.184 puan oldu. Yıllık enflasyonun yüzde 30,87 olduğu dikkate alındığında, metrekare başına ciro artışı enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

AYD ve Akademetre Research iş birliğiyle hazırlanan AVM Endeksi'nin Mart 2026 sonuçlarına göre metrekare verimlilik endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 35,4 artarak 5.184 puan olarak kaydedildi. Mart 2026'da yıllık enflasyon oranının yüzde 30,87 olduğu dikkate alındığında, metrekare başına ciro artışının enflasyonun üstünde gerçekleştiği görülüyor.

Ekonomist Fatih Keresteci, AVM ciro endeksinin 2026 yılı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak %35,4 büyüdüğünü, bunun reel olarak %3,5'lik bir büyümeye işaret ettiğini belirtti. Kategori bazında metrekare verimliliklerine bakıldığında, kişisel bakım ve kozmetik (%59) ile teknoloji (%58) öne çıkarken, yiyecek ve içecek kategorisi %47,2 ile onları takip etti. Keresteci, teknoloji talebinin savaş kaynaklı enflasyonist riskler nedeniyle erkene çekildiğini, bakım ve kozmetik kategorisinin lipstick etkisiyle destek bulduğunu, yiyecek ve içecek kategorisinde ise Ramazan ve Bayram'ın etkili olduğunu ifade etti. Diğer kategorilerde performans zayıf: giyim %28,3, hipermarket %24,8, ayakkabı %16,2, eğlence ve hobi ise %2,3 büyüme kaydetti.

Ziyaret sayısı endeksi, önceki yıla göre %6,7 oranında artış gösterdi. Ancak ziyaretçi sayısı ile tüketim miktarının uyumlu olmaması, AVM'lerin zaman geçirme mekanı olarak değerlendirildiğini gösteriyor. Birinci çeyrek bazında metrekare verimliliği geçen yılın aynı dönemine göre %32 artarak 4.881 puana yükseldi.

Mart ayında kiralanabilir metrekare başına düşen ciro İstanbul'da 22.009 TL, Anadolu'da 18.268 TL, Türkiye genelinde ise 19.764 TL olarak gerçekleşti. Çeyrek bazlı m2 başına ciroda birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %32'lik artış yaşandı.

Kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde (%59) görüldü. Teknoloji %58, yiyecek içecek %47,2, diğer %33,6, giyim %28,3, hipermarket %24,8, ayakkabı %16,2 ve eğlence hobi %2,3 artış kaydetti. Şubat 2026'ya göre ise ayakkabı %56,7, giyim %44,6, eğlence hobi %30,6, kişisel bakım ve kozmetik %24,7, yiyecek içecek %23, diğer %14, hipermarket %13,8 ve teknoloji %10,3 artış gösterdi.

Ziyaretçi sayısı endeksi Mart 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre %6,7, Şubat 2026'ya göre ise %21,79 artış kaydetti. Birinci çeyrek bazında ziyaret sayısı endeksi geçen yılın aynı dönemine göre %3 arttı.

Son Dakika Güncel AVM Endeksi Mart 2026: Metrekare Verimliliği Enflasyonun Üzerinde Arttı - Son Dakika

SON DAKİKA: AVM Endeksi Mart 2026: Metrekare Verimliliği Enflasyonun Üzerinde Arttı - Son Dakika
Advertisement
