Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkede İsrail ordusunun işgali altındaki bölgelerde taşınmazların satışını ve devrini yasaklayan kanunu onayladı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın Meclis'te kabul edilen 10 kanunu onayladığı belirtildi.

Söz konusu kanunlar arasında İsrail ordusunun işgali altındaki bölgelerde taşınmazların satışını ve devrini yasaklayan 81 sayılı kanun ile yabancıların Lübnan'da taşınmaz edinmesine ilişkin yasal düzenlemede değişiklik öngören 77 sayılı kanun da yer aldı.

Lübnan Maliye Bakanlığınca hazırlanan 81 sayılı düzenlemede, ülkedeki ekonomik krizin istismar edilerek işgal altındaki bölgelerde taşınmazların değerinin altında satılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik başlattığı saldırıların ardından ülkenin güneyindeki onlarca beldeyi işgal ederek bölge halkını yerinden etmişti.

Öte yandan Avn'ın onayladığı diğer kanunlar arasında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Lübnan'daki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisine ilişkin anlaşmanın onaylanması ve bireysel güneş enerjisi projelerine kredi sağlanması için 2026 yılı bütçesinden ek ödenek ayrılmasına yönelik düzenlemeler de yer aldı.

Konut kredilerinin geri ödenmesi, para transferlerinde beyan yükümlülüğü, asgari cezai sorumluluk yaşı ve doktorların sorgulanması veya gözaltına alınmasına ilişkin yasal düzenlemelerde değişiklik öngören kanunlar da onaylandı.