Avn ve Bin Selman'dan Lübnan Görüşmesi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Lübnan ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Lübnan'daki durumun yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkesindeki gerilimin önüne geçmek amacıyla sarf edilen çabalara desteği için Suudi Arabistan'a teşekkür etti. Bin Selman da her zaman Lübnan'ın yanında yer aldıklarını belirtti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan açıklamada ise Avn ile Bin Selman'ın Lübnan'daki durum ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları ele aldığı kaydedildi.