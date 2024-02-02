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Çankırı'da Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi Derneği tarafından 'Birlik Cemi' düzenlendi - Son Dakika
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Çankırı'da Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi Derneği tarafından 'Birlik Cemi' düzenlendi

Çankırı\'da Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi Derneği tarafından \'Birlik Cemi\' düzenlendi

Avrupa Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi Derneği Çankırı Şubesi tarafından düzenlenen 'Birlik Cemi' programına, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz ve diğer siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda, barış, kardeşlik ve birlik için dua edildi.

02.02.2024 17:05
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Avrupa Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi Derneği Çankırı Şubesince "Birlik Cemi" programı gerçekleştirildi.

Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi'nde düzenlenen programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda, barış, kardeşlik ve birlik için dua edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çankırı'da Alevi Düşünce Kültür ve Cemevi Derneği tarafından 'Birlik Cemi' düzenlendi - Son Dakika
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