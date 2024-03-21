Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı: Yunanistan'da Türk toplumu ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalıyor

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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'da Batı Trakya Türk toplumunun ırkçı ve ayrımcı söylem ve uygulamalara maruz kaldığını, siyasette ve ana akım medyada tehdit ve tehlike olarak gösterildiğini vurguladı.

Habipoğlu'nun 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa'da aşırı sağ ve popülist partilerin siyasette güç kazandıklarına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Ülkemiz Yunanistan'da da Batı Trakya Türk toplumu geçmişte olduğu gibi bugün de ırkçı ve ayrımcı söylem ve uygulamalara maruz kalmakta, siyaset ve ana akım medyada tehdit ve tehlike olarak gösterilmektedir. Kendi ülkesinde yıllardır sistematik ayrımcılık yaşayan toplumumuzun Türk kimliği ve varlığı devlet tarafından reddedilmekte, bunun sonucu olarak isminde 'Türk' kelimesi bulunan derneklerimizin kaydı yapılmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl yapılan genel seçimler öncesi Batı Trakya Türk toplumunun hedef gösterildiği hatırlatılan açıklamada, Yunan devletinin Batı Trakya'daki Türkleri tehdit ve tehlike unsuru olarak görmek ve göstermekten vazgeçmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, ülkedeki Türk toplumunun yaşadığı sorunların çözümü için devletin azınlık mensuplarıyla doğrudan diyalog kurması gerektiği kaydedildi.