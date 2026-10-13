Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz alan Sudenur Yalgattekin Cizre'de karşılandı - Son Dakika
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Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz alan Sudenur Yalgattekin Cizre'de karşılandı

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Avrupa Boks Şampiyonası\'nda bronz alan Sudenur Yalgattekin Cizre\'de karşılandı
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Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda bronz madalya kazanan Sudenur Yalgattekin ve Asmin Cabas, Cizre'de çiçeklerle karşılandı. Sporcular, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda antrenörleri ve ailelerince, okullarında ise öğretmenleri ve arkadaşları tarafından tebrik edildi.

Karadağ'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Sudenur Yalgattekin ve aynı yarışmaya katılan Asmin Cabas, Cizre ilçesinde çiçeklerle karşılandı.

Budva kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 63 kiloda 3. olan Sudenur Yalgattekin ve aynı şampiyonaya katılan Asmin Cabas'ı, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda, antrenörleri Rıdvan Budak ve aileleri çiçeklerle karşıladı. Sporcular, daha sonra eğitim gördükleri Cizre Spor Lisesi'ne geçti, burada da öğretmenleri ve arkadaşları tarafından tebrik edildi.

Yalgattekin, basın mensuplarına, altın madalya hayali ile turnuvaya katıldığını belirterek, bronz madalya kazandığı için de mutlu olduğunu söyledi.

Boks antrenörü Rıdvan Budak da iki sporcunun da gelecek yıl gençler kategorisinde yarışacağını ifade ederek, "Öncelikli hedefimiz yeniden Türkiye şampiyonu olup Avrupa ve ardından 2 yıl sonra düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıkmak" dedi.

Kaynak: AA
Şerafettin Elçi HavalimanıGüncelSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz alan Sudenur Yalgattekin Cizre'de karşılandı - Son Dakika
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