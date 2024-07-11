Avrupa Borsaları, ABD Enflasyon Verileri Sonrası Yükseldi

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Avrupa borsaları, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verileri sonrasında işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,6 artışla 519,51 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artarak 8.223,34, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 18.534,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 yükselerek 7.627,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 artışla 34.318,11 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 1,086 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalar, ABD'de açıklanan enflasyon verilerine odaklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da 1 yılın en düşük seviyesine indi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 3,3 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

İngiltere ekonomisi mayısta yüzde 0,4 büyüdü. Bu verinin ardından İngiliz sterlini, ABD doları karşısında yüzde 0,7 artışla Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.