Avrupa'da Çiftçilerin Protestoları: Ücretler Yetersiz

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Fransa dahil Avrupa'nın farklı ülkelerinde haftalardır sokağa inen çiftçilerin protestolarının temelinde tarım çalışanlarının ücretlerinin yetersiz kalması yer alıyor.

Haftalardır Avrupa ve Fransa'yı saran çiftçi krizinin etkileri sürerken, Paris ve çevresinde çiftçiler traktörleriyle Zafer Takı ve Versay Sarayı gibi sembolik tarihi yapıların önünde farklı eylemler yapıyor.

Bu yıl Fransa'nın başkentinde 60'ıncısı düzenlenen geleneksel Paris Uluslararası Tarım Fuarı, ülkede büyüyen çiftçi krizi nedeniyle gergin başladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Şubat'ta fuarın açılışına katılmasıyla hükümetin tarım politikasına tepkili olan çiftçiler ve güvenlik güçleri arasında gün boyu arbede yaşandı.

Paris'te 24 Şubat-3 Mart'ta gerçekleşen geleneksel tarım fuarına katılan farklı çiftçi sendikaları üyeleri, çiftçilerin sokağa inme nedenlerini fuarda AA muhabirine anlattı.

Fuardaki çiftçiler, ücretlerin yetersiz kalmasını ve gelir sıkıntısını meslektaşlarının sokağa inmesine neden olan başat sorun olarak değerlendirdi.

Roma merkezli ve dünya genelindeki 1,4 milyar çiftçiyi temsil eden Dünya Çiftçiler Örgütü Başkanı Arnold Puech d'Alissac, Avrupa'daki çiftçi krizinin ülkelere göre farklı çıkış nedenleri olduğunu söyledi.

Almanya ve Fransa'da akaryakıt vergilerinin artmasının çiftçileri sokağa indirdiğini belirten Puech d'Alissac, İspanya'da hava şartlarının bozuk olmasının ve ülkenin özellikle kuzeydoğusundaki su kıtlığının çiftçileri eylem yapmaya ittiğini anlattı.

Puech d'Alissac, Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Anlaşması konusunda da tartışmalar olduğuna işaret ederek bu anlaşmanın, çiftçilerin maliyetini artırdığına işaret etti.

Avrupalı çiftçiler, gelecekleri için endişeli

AB'nin, Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay'ı kapsayan Güney Amerika Serbest Pazarı (MERCOSUR), Yeni Zelanda ve Şili ile ticaret anlaşmaları imzalamasının Avrupa pazarını istikrarsızlaştırdığı yorumunu yapan Puech d'Alissac, Avrupalı çiftçilerin gelecekleri için endişe duyduğunu ifade etti.

Puech d'Alissac, meslektaşlarının protestolarının nedenleri arasında ülkede sütün fiyatına ilişkin müzakerelerin ilerlememesinin ve çiftçilerin geçen yaz kötü geçen hasatla ilgili acil çözümler beklemesinin de bulunduğunu kaydetti.

Fransa'da Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu (FNSEA) üyesi de olan Puech d'Alissac, "Çiftçiler çok sayıda sorunu gün yüzüne çıkardı. Her zamankinden daha hızlı şekilde ülke ve Avrupa düzeyinde çözümlerin ortaya konulmasını bekliyorlar." dedi.

Puech d'Alissac, tarım ürünleri için taban fiyat uygulamasının çözüm olmayacağını savunarak "Taban fiyatları ülkelere göre farklı olacak. Bu nedenle sanayiciler başka yerden en ucuz (ürünü) ithal edecek." ifadelerini kullandı.

"(Çiftçilerde) Öfke ve terk edilmişlik hissi derindi"

Çiftçi Konfederasyonu Ulusal Komitesi üyesi Jonathan Chabert, AB ülkeleri dahil farklı ülkelerde yapılan çiftçi gösterilerinin merkezinde çiftçilerin ücret meselesinin yattığını söyledi.

Chabert, ücretleri konusunda güvence talep eden çiftçilerin yaptıkları işten geçinebilmek istediklerini ifade ederek herkesin gıdaya erişimi ve ekolojik dönüşüm konusunda AB'nin attığı adımların uygun olmadığı yorumunu yaptı.

Fransa'da çiftçilerin kendi mesleklerinden geçinebilmesinin ve vatandaşların kaliteli gıdaya erişebilmesinin mümkün olabileceğine işaret eden Chabert, "Çiftçi Konfederasyonu olarak ücretimizi güvence altına alacak taban fiyatlar talep ediyoruz." dedi.

Chabert, bu ücretin, çiftçilerin tedavi olabilmesine ve emekliliğe ayrılabilmesine olanak sağlamasını istediklerini anlattı.

"Gıda egemenliğine sahip olmamız için Fransa'da 1 milyon çiftçiye ihtiyacımız var" diyen Chabert, vatandaşların kaliteli gıdaya ulaşabilmesini arzuladıklarını dile getirdi.

Fuarın açılışında çiftçiler ve güvenlik güçleri arasındaki arbedeyi değerlendiren Chabert, "(Çiftçilerde) Öfke ve terk edilmişlik hissi derindi. Fransa'daki çiftçiler, 'Terk edildik, ihanete uğradık' demek için ani tepki verdi." diye konuştu.

Chabert, hükümet çiftçilerin taleplerine uygun çözümleri sunmazsa, meslektaşlarının öfkesinin artacağına, böyle bir durumda gösterilerin süreceğine işaret etti.

"Çiftçiler için durum uzun zamandır kötü"

Kırsal Koordinasyon Sendikasından Laetitia Pumat, iktidarın ülkedeki çiftçi krizine çözüm bulmak için sunduğu kısa vadeli teklifler olduğunu ve bunların yetersiz kaldığını belirtti.

Pumat, iktidarın çiftçilere uzun vadeli vizyon sunmadığının altını çizerek "Çiftçiler için durum uzun zamandır kötü." dedi.

"Çiftçiler bıktı"

Charente vilayetinde üzüm yetiştiren Pumat, tarım ürünlerinin fiyatları konusunda ve sektörün geleceğine yönelik çalışmalar yürütülmesini arzuladığını kaydederek "Böyle çalışmaya devam edemeyiz. Çiftçiler bıktı." ifadelerini kullandı.

Pumat, tarım sektörünün ülke genelinde farklı işlediğine işaret ederek tarım ürünleri için ortak taban fiyat belirlenmesini "imkansız" olarak değerlendirdi.

"Mazotta vergi indiriminin kaldırılması bardağı taşıran son damla"

Hükümetin tarım sektörü için mazota yönelik vergi indirimini kaldırma kararının, çiftçiler için bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Pumat, şöyle devam etti :

"Bu bardağı taşıran son damla oldu. Çiftçiler uyandı ve 'Yeter artık. Fiyatlarını belirlemeyen tek meslek neden bizimki?' dedi."

Pumat, çiftçilerin, kendi ürünlerinin fiyatlarını belirleyememesinin ciddi bir sorun olduğunu savunarak Macron fuara geldiğinde, çiftçilerin burada olmasını engellemek için çok sayıda polisin görevlendirildiğini anlattı.

Çiftçilerin, Macron'a haftalar öncesinden tüm taleplerini ilettiğini kaydeden Pumat, "(Hükümet için) Bizi damgalamak, müzakereyi durdurmak daha kolay." diye konuştu.

Pumat, çiftçilerin çok sayıda kuruma aynı bilgileri vermesi gibi anlamsız kurullara tabi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Genç Çiftçiler Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Remi Agrinier, Fransız çiftçilerin daha fazla gelir ve tarım sektöründeki bürokratik kuralların azaltılmasını talep ettiğini kaydetti.

Agrinier, devletin tarım sektörlerine yönelik uygulamalarının Fransız çiftçilerin diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla rekabet etmesine fırsat vermediğini belirtti.

Macron'un fuara gelmesiyle yaşanan arbedenin çiftçilerin kaygısını yansıttığını söyleyen Agrinier, meslektaşlarının gelirinin olmadığını ve tarlalarında sorun yaşadığını kaydetti.

Agrinier, "Bu nedenle protesto etmeyi seçtiler." diyerek, Fransa yönetiminin vadettiklerini yapmadığı taktirde çiftçileri sokağa çağıracaklarını dile getirdi.