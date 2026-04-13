Avrupa Ligi Liderleri: Arsenal, Barcelona, Inter, Bayern Münih ve PSG Zirvede

Premier Lig'de Arsenal, 32. haftada Bournemouth'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında Manchester City'yi umutlandırdı. Manchester City, Chelsea'yi 3-0 yenerek puan farkını 6'ya indirdi. Liverpool, Fulham'ı 2-0 mağlup ederken, Tottenham küme düşme hattına girdi. Arsenal 70 puanla lider, Manchester City 64 puanla ikinci sırada.

LaLiga'da Barcelona, Espanyol'u 4-1 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı ve Real Madrid ile farkını 9 puana çıkardı. Real Madrid, Girona ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona 79 puanla liderliğini sürdürüyor.

Serie A'da Inter, Como'yu 4-3 yenerek 75 puanla zirvedeki yerini korudu. Napoli ve Milan beraberlik ve yenilgi aldı. Bundesliga'da Bayern Münih, St. Pauli'yi 5-0 yenerek sezonda 105 gole ulaştı ve lig rekoru kırdı. Bayern 76 puanla lider, Borussia Dortmund 64 puanla takip ediyor.

Ligue 1'de PSG, ertelenen maç nedeniyle iki maç eksiğine rağmen 63 puanla lider. Lille, Toulouse'u 4-0 yenerek 53 puanla üçüncü sırada yer alıyor.