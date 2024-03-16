Avrupa Komisyonu, Avrupa savunma sanayinin mühimmat üretimini arttırmak için 500 milyon euro tahsis etti

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BRÜKSEL, 16 Mart (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu, Avrupa savunma sanayine verdiği desteğin bir parçası olarak mühimmat üretimini arttırmak üzere 500 milyon euro (yaklaşık 544 milyon ABD doları) tahsis ettiğini duyurdu.

Komisyondan Cuma günü yapılan açıklamada, bu sayede Avrupa savunma sanayinin mühimmat üretimini 2025 yılı sonuna kadar yılda iki milyon mermiye çıkarabileceği belirtildi. Ocak ayında 155 mm'lik mermiler için yıllık üretim kapasitesi 1 milyona ulaşmıştı.

Komisyon, Avrupa endüstrisinin mühimmat üretimini ve hazırlığını arttırmasına destek olmak üzere patlayıcılar, barut, mermiler, füzeler ve sertifikaların test edilmesi ve yenilenmesi olmak üzere beş alanda 31 proje seçtiğini açıkladı.

Komisyon ayrıca Cuma günü, ortak tedarik yoluyla Avrupa savunma sanayinin güçlendirilmesi aracı için çalışma programını ve Avrupa Savunma Fonu'nun dördüncü yıllık çalışma programını başlattı. Avrupa'nın savunma teknolojisini ve sanayi tabanını güçlendirmeyi amaçlayan bu programların toplam bütçesi yaklaşık 2 milyar euroya ulaşıyor.