Avrupa Kuş Halkalama Birliği 43 katılımcıyla ilk kez Türkiye\'de toplandı

Avrupa Kuş Halkalama Birliği (EURING-European Union for Bird Ringing) 2026 Genel Kurul Toplantısı'nı 22 ülkeden 43 katılımcıyla Samsun'da düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde kentteki bir otelde düzenlenen üç günlük toplantıda, kuş halkalama çalışmalarında uluslararası standartların geliştirilmesi, göç verilerinin paylaşılması ve yeni teknolojilerin kullanılması ele alınıyor.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine, EURING Genel Kurul Toplantısı'na ilk kez Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını söyledi.

Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nın Türkiye'nin kuş halkalama çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yavuz, "Kızılırmak Deltası'nda ulusal halkalama programı kapsamında kurulan ilk istasyonlardan biri bulunuyor. Uzun yıllardır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte ulusal halkalama programının sağlıklı yürütülmesi için çalışıyoruz. Bu yıl EURING'in talebi üzerine toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

Toplantıya 22 ülkeden 43 kişinin katıldığını aktaran Yavuz, kuş halkalama programları arasında veri akışının sağlanması, standartların oluşturulması ve bilgilerin bilimsel araştırmalarda kullanılmasının görüşüldüğünü anlattı.

Göçmen kuşların korunmasında ülkeler arası veri paylaşımının önemine dikkati çeken Yavuz, "Verilerin nasıl depolanacağı, nasıl kullanılacağı ve özellikle göçmen kuşların korunması için hangi bilimsel platformlara aktarılması gerektiğini tartışıyoruz. Ülkelerin bu verileri kendi üyeleriyle nasıl paylaşacağı da toplantının gündeminde yer alıyor." diye konuştu.

Kuş göçlerinin izlenmesinde kullanılan veri sistemlerinin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Teknoloji çağındayız. EURING'in kullandığı veri bankasının da yenilenmeye ihtiyacı var. Ülkeler arasında veri akışını en hızlı şekilde nasıl sağlayabiliriz, verileri nasıl paylaşabilir ve görselleştirebiliriz, bunları görüşüyoruz. Çünkü bu verileri yalnızca bilim insanları değil, vatandaşlar ve karar vericiler de kullanıyor. Herkesin bu bilgilere hızlı şekilde ulaşabilmesini istiyoruz."

Yavuz, kuş halkalama verilerinin salgın hastalıkların takibinde de kullanılabileceğine işaret ederek, "Örneğin kuş gribi vakalarında elde edilen geri bildirimleri hızlıca haritalara yansıtarak erken uyarı sistemleri oluşturabiliriz. Bu yılki toplantımızda verilerin daha hızlı, erişilebilir ve görsel hale getirilmesi üzerinde özellikle duruyoruz." ifadesini kullandı.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sancar Barış da EURING'in Avrupa'da kuş göçlerini araştıran kuruluşlar arasında bilgi paylaşımını sağladığını belirtti.

Kuş göçlerinin ülkeler arasında gerçekleşmesi nedeniyle uluslararası iş birliğinin zorunlu olduğunu anlatan Barış, "Avrupa'da kuş göçü araştırmaları kapsamında halkalama çalışmaları yapan kuruluşların bir araya geldiği EURING, uzun yıllardır bilgilerin tek bir kaynakta toplanması ve tüm taraflarla paylaşılması konusunda çok önemli çalışmalar yürütüyor. Göç araştırmalarında bu bilgileri paylaşmadığınız sürece sağlıklı sonuçlar elde etmek mümkün değil." sözlerini sarf etti.

Toplantıda EURING'in kurumsal yapısının da değerlendirildiğini aktaran Barış, şöyle devam etti:

"EURING bünyesinde 48 halkalama programı bulunuyor. Bu programların temsilcileri, bir kısmı çevrim içi olmak üzere toplantıya katılıyor. Hem kurumsal gelişim açısından önemli kararlar alıyor hem de ülkelerindeki çalışmalarla ilgili deneyimlerini paylaşıyorlar."

EURING Yönetim Kurulu Başkanı Rob Robinson ise İngiliz Ornitoloji Vakfında (BTO) da görev yaptığını, toplantıda halkalama çalışmalarının yönetimi, ortak standartların geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki veri paylaşımının görüşüldüğünü dile getirdi.

Farklı ülkelerdeki araştırmacıların aynı verileri kullanabilmesi için ortak bir sistem oluşturulması gerektiğini vurgulayan Robinson, "Aramızda çok sayıda farklı dil konuşuluyor. Bu nedenle herkesin aynı şekilde anlayabileceği ortak kodlara ve veri formatlarına ihtiyacımız var. Teknolojilerin ve bilgilerin ülkeler arasında paylaşılması üzerinde çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

Kuşların hareketlerini izlemek için geliştirilen yeni teknolojileri de değerlendirdiklerini aktaran Robinson, "Kuşların günlük hareketlerini takip edebileceğimiz yeni teknolojileri, taşıyabilecekleri küçük elektronik cihazları tartışıyoruz. Yapay zeka da elimizdeki verileri daha iyi değerlendirmek, görselleştirmek ve yeni yöntemlerle paylaşmak için önemli fırsatlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.