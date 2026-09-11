Avrupa Merkez Bankası enflasyon baskısı karşısında faizleri 25 baz puan artırdı
Avrupa Merkez Bankası, artan enflasyon baskıları karşısında politika faiz oranlarını 25 baz puan artıracağını duyurdu. Bu, bankanın bu yılki ikinci faiz artışı oldu.
BERLİN, 11 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşuyor, 10 Eylül 2026.
Avrupa Merkez Bankası perşembe günü yaptığı açıklamada, artan enflasyon baskıları karşısında bu yılın ikinci faiz artışına giderek politika faiz oranlarını 25 baz puan artıracağını duyurdu. (Fotoğraf: Zhang Haofu/ Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Avrupa Merkez Bankası enflasyon baskısı karşısında faizleri 25 baz puan artırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?