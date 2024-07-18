Avrupa Merkez Bankası Politika Faizlerini Sabit Tuttu

Güncel

(FRANKFURT) - Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini sabit tuttu. Refinansman, marjinal fonlama ve mevduat faiz oranları sırasıyla yüzde 4,25, 4,5 ve 3,75 oranında sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, temmuz ayı toplantısında üç temel faiz oranını sabit tutma kararı aldı. Ana refinansman operasyonları faiz oranı, marjinal borç verme kolaylığı ve mevduat kolaylığı faiz oranları sırasıyla yüzde 4,25, yüzde 4,5 ve yüzde 3,75 düzeyinde sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası'nın toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Gelen bilgiler, Yönetim Konseyi'nin orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde desteklemektedir. Mayıs ayında enflasyonun ana eğilimine ilişkin bazı ölçütler bir defaya mahsus faktörler nedeniyle yükselirken, çoğu ölçüt Haziran ayında ya sabit kalmış ya da bir miktar gerilemiştir. Beklentilere paralel olarak, yüksek ücret artışının enflasyonist etkisi karlar tarafından tamponlanmıştır" denildi.

"Para politikası finansman koşullarını kısıtlı tutmaktadır"

Merkez Bankası açıklamasında "Para politikası finansman koşullarını kısıtlı tutmaktadır. Aynı zamanda, yurt içi fiyat baskıları hala yüksektir, hizmet enflasyonu yükselmektedir ve manşet enflasyonun önümüzdeki yıl boyunca hedefin üzerinde kalması muhtemeldir." ifadeleri yer aldı.

Yüzde 2'lik orta vadeli hedef

Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefe zamanında dönmesini sağlamaya kararlı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu amaca ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaktır. Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecektir. Özellikle, faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve mali veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanacaktır. Yönetim Konseyi, belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunmamaktadır" denildi.

Varlık alım ve pandemi acil alım programları

Avrupa Merkez Bankası açıklamasında varlık alım programı (APP) ve pandemi acil alım programına (PEPP) da değindi. Artık vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerini yeniden yatırmadığı için APP portföyünün ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azaldığını belirten Avrupa Merkz Bankası, PEPP'e ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eurosistem, PEPP kapsamında satın alınan menkul kıymetlerin vadesi gelen anapara ödemelerinin tamamını artık yeniden yatırmamakta ve PEPP portföyünü ayda ortalama 7,5 milyar Avro azaltmaktadır. Yönetim Konseyi, PEPP kapsamındaki yeniden yatırımları 2024 sonunda durdurmayı planlamaktadır. Yönetim Konseyi, salgınla ilgili para politikası aktarım mekanizmasına yönelik risklere karşı koymak amacıyla, PEPP portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırıma dönüştürülmesinde esneklik uygulamaya devam edecektir."