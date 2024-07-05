Avrupa Şampiyonu Güreşçi Nil Aktaş Lüleburgaz Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

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(KIRKLARELİ)- Sırbistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 49 kiloda altın madalya kazanan sporcu Nil Aktaş, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Nil Aktaş'ı ağırladı. Sırbistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 49 kiloda mücadele eden milli sporcu Nil Aktaş, şampiyonayı altın madalyayla tamamladı. Nil Aktaş ve ailesi, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü yetkilileri ve antrenörü ile Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

Aktaş'ı kutlayan Belediye Başkanı Gerenli, "U17 Bayanlar Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini birer birer dize getirerek altın madalyaya uzanan şampiyonumuzu bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.