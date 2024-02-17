Avrupa liderleri Kosova Cumhurbaşkanı Osmani\'ye tebrik mesajları gönderdi

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Avrupa ülkelerinin liderleri, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'ye tebrik mesajları gönderdi.

Kosova Cumhurbaşkanlığı, Osmani'ye Avrupa ülkelerinin liderlerinden gelen tebrik mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tebrik mektubunda, Kosova'nın bağımsızlık ilanından bu yana kaydettiği "etkileyici ilerlemeyi" memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Macron, Kosova'nın yerinin Avrupa Birliği'nde (AB) olacağına vurgu yaparken, hukukun üstünlüğü ve ülkenin ekonomik kalkınmasını güçlendirecek reformları sürdürmeye teşvik ettiklerini belirtti.

Mektubunda Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecine de değinen Macron, Kosova'nın Avrupa yolunda ilerlemesini sağlayacak gerekli cesur kararları alacağını umduğunu sözlerine ekledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier da Osmani'ye gönderdiği telgrafta, Kosova'nın özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan sonra demokratik değerlere olan açık bağlılığı, ülkenin Avrupa değerleri topluluğundaki yerinin altını çizdiğini ifade etti.

Kosova'nın büyük görevlerle karşı karşıya olduğunu belirten Steinmeier, "Hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, yolsuzluk ve organize suçla mücadele, ekonominin daha da güçlendirilmesi, AB'ye yakınlaşmanın hızlandırılması açısından hayati önem taşımaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

İngiltere Kralı 3. Charles de kutlama mektubunda, iki ülkenin gelecek nesillere fayda sağlayacak önemli küresel konularda yakın işbirliği içinde çalışmaya gelecek yıllarda devam etmesini umduğunu belirtti.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da gönderdikleri mesajlarla Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti.