Avrupa üniversiteleri İsrail'le bağlarını kesse de AB projelerinde ortaklık sürüyor

İsrail ile akademik işbirliklerini askıya alma veya sonlandırma kararı veren bazı Avrupa üniversitelerinin, İsrail'in savunma sektörüyle bağlantılı kuruluşların yer aldığı Avrupa Birliği (AB) araştırma projelerinde ortaklıklarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Investigate Europe ve Reporters United tarafından yapılan ortak araştırmaya göre, İspanya, Hollanda, İtalya ve Belçika'da bulunan ve İsrail ile akademik işbirliklerini askıya alma veya sonlandırma sözü veren bazı üniversiteler bu ülkeyle ortaklıklarına devam ediyor.

EUobserver'ın haberine göre, bu araştırma, İsrail'in savunma sektörüyle bağlantılı veya savunma alanında kullanılabilecek teknolojiler geliştiren kuruluşların, AB araştırma ve inovasyon programı Ufuk Avrupa (Horizon Europe) projelerinde yer almayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

Bu ülkelerden 34 üniversite, 38 yeni Ufuk Avrupa projesinde yer alırken, söz konusu projeler kapsamında Avrupa üniversitelerine toplam 15 milyon avro AB fonu sağlanıyor.

İspanya, İtalya ve Belçika'daki 6 üniversitenin İsrailli ortakların savunma bağlantıları nedeniyle bazı Ufuk Avrupa projelerinden çekildiği ancak aynı üniversitelerin İsrailli kuruluşlarla başka projelerde çalışmaya devam ettiği görülüyor.

Projelerin 6'sının hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilecek "çift kullanımlı" niteliğe sahip olma potansiyeli bulunuyor.

Ayrıca bu projelerde İsrailli Holon Institute of Technology, Weebit Nano, Mellanox ve Technion Institute gibi kuruluşlar yer alıyor.

Avrupa'da 386 yükseköğretim kurumu da İsrail'de savunma veya savunma teknolojileriyle bağlantılı kuruluşların yer aldığı 205 projede bulunuyor.

İsrailli kuruluşların Ufuk Avrupa programındaki varlığı, İsrail ile AB arasındaki ortaklık anlaşması kapsamında araştırma fonlarından yararlanabilmelerine imkan sağlıyor.