Avşa açıklarında makine arızası yapan tekne KIYEM-4 ile kurtarıldı
Balıkesir Avşa Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, teknenin KIYEM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Narlı Limanı'nda emniyete alındığını bildirdi.
Balıkesir Avşa Adası açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Avşa Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, KIYEM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Narlı Limanı'nda emniyete alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
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